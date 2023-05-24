Илья Ильин выложил видео в Instagram и получил штраф за нарушение ПДД

Илья Ильин и Азамат Карлыгашев. Кадр из видео: instagram.com/ilyailyinforever

Казахстанский спортсмен Илья Ильин выложил в Сеть ролик, на котором они с другом едут воровать сирень. Пользователи заметили несколько нарушений ПДД. В ДП Астаны сообщили, что нарушителей оштрафовали.

Неоднозначное видео Ильин выложил на своей странице в Instagram.

На первых кадрах спортсмен стоит на тротуаре, и к нему подъезжает автомобиль, который останавливается на пешеходном переходе. За рулем находится председатель РОО "Казахстанский союз спортсменов" Азамат Карлыгашев. Об этом в видео упоминает и сам Ильин.

При этом, находясь в машине, и водитель, и пассажир едут с не пристегнутыми ремнями.

Как уточнил Ильин в подписи к видео, ремни они пристегнули уже после того, как выключили камеру.

Тем не менее оба были оштрафованы. Об этом сообщили в Департаменте полиции Астаны.

По данным правоохранителей, 37-летний водитель Porsche за нарушение ПДД был привлечен к административной ответственности. Его оштрафовали по двум статьям:

статья 597 КоАП РК "Нарушение правил остановки" – 5 МРП (17 250 тенге);

статья 593 КоАП РК "Несоблюдение требований пользованию ремнями безопасности" – 5 МРП.

"В отношении пассажира возбуждено административное производство по статье 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения – прим. ред.)", – добавили в ведомстве.

Согласно статье 615 КоАП РК невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (6900 тенге).

Отмечается, что с нарушителями была проведена профилактическая беседа о соблюдении ПДД.

Отметим, что Илья Ильин является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

За свою карьеру он четыре раза становился чемпионом мира, дважды – чемпионом Азии по тяжелой атлетике. В 2008 и в 2012 году принес Казахстану Олимпийское "золото", однако позже попал в допинговый скандал и был лишен награды.

При этом, согласно данным с официального сайта РОО "Казахстанский союз спортсменов", председателем организации является Карлыгашев Азамат Кайратович.

Он является мастером спорта РК по боксу, чемпионом и призером многих международных и республиканских турниров по боксу, трехкратным чемпионом Республики Казахстан, бронзовым призером Чемпионата мира в Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2021924-ilya-ilin-vylozhil-video-v-instagram-i-poluchil-shtraf-za-narushenie-pdd/