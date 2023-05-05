"Рок Ли из "Наруто": новый имидж Жалгаса Жумагулова породил мемы среди фанатов (фото)

Жалгас Жумагулов. Фото: Mike Roach / Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в преддверии боя решил изменить прическу. Свою фотографию спортсмен опубликовал в соцсетях. Его новый имидж стал причиной шуток среди фанатов.

Фотографию с новой прической Жумагулов опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Надеюсь, в этот раз у меня будут те же судьи, что и у Пэдди в прошлый раз", – подписал снимок спортсмен.

Боец в шутку сравнил себя с другим бойцом лиги, британцем Пэдди Пимблеттом.

Новая прическа Жумагулова стала причиной мемов среди его фанатов. В Twitter пользователи начали в шутку называть его персонажем из мультсериала "Наруто" или новым участников The Beatles.

"Жалгас Жумагулов с прической Рока Ли (прим. ред. – персонаж из "Наруто")", – написал один из пользователей.

Напомним, что следующий бой Жалгаса Жумагулова (14-8) назначен на 6 мая и состоится в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Соперником казахстанского бойца станет 26-летний бразилец Рафаэль Рамос Эстевам (11-0).

Как мы писали ранее, Эстевам начал профессиональную карьеру в ММА в 2015 году. В 2022 году участвовал в Претендентской серии Даны Уайта – спортсмен во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Жоау Элиаса и попал в UFC.

Предстоящий бой с Жумагуловым станет для Эстевама дебютным поединком в крупнейшем промоушене. При этом, что касается выступлений Эстевама в профи-ММА, то семь из своих 11 побед он одержал досрочно: четыре — нокаутом или техническим нокаутом, три — сабмишном.

Выступающий в UFC Жалгас Жумагулов в ноябре прошлого года после поражения от бойца из США Чарльза Джонсона заявил, что завершает карьеру. Но через некоторое время сообщил, что передумал уходить.

Согласно информации на сайте Ultimate Fighting Championship, Жалгасу Жумагулову 31 год, является действующим бойцом UFC. Дебют в октагоне состоялся 11 июля 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2019547-rok-li-iz-naruto-novyy-imidzh-zhalgasa-zhumagulova-porodil-memy-sredi-fanatov-foto/