Алан Курмангалиев завоевал "золото" на турнире по настольному теннису в Португалии

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Вила-Реале (Португалия), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Он стал лучшим в возрастной категории до 17 лет.

На пути к золотой медали он победил Франсеска Карреру (Испания), Хуана Рамиреса (Колумбия), Ноя Вителя (Франция), Энрике Риоса (Пуэрто-Рико), Мартина Сипа (Чехия), Даниэля Берзосу (Испания), Драгоша Бужору (Румыния).

Напомним, в прошлом году Алан Курмангалиев завоевал две награды на чемпионате мира среди юношей. Сначала он стал чемпионом мира в смешанном парном разряде вместе с Ханой Года (Египет). А затем финишировал третьим в личном зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011641-alan-kurmangaliev-zavoeval-zoloto-na-turnire-po-nastolnomu-tennisu-v-portugalii/