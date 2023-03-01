"Амазонка затерялась в джунглях": легкоатлетка Элина Михина показала снимки из Таиланда

Элина Михина. Фото: instagram.com/____elina_____/

Чемпионка Азии по легкой атлетике в помещении Элина Михина на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии с отдыха в Пхукете (Таиланд), передает NUR.KZ.

Кадрами с отдыха казахстанская легкоатлетка поделилась в Instagram. "Амазонка затерялась в джунглях", - подписала снимок Михина.

Напомним, что не так давно Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике в помещении, который прошел в Астане. Она стала лучшей в беге на 400 метров.

Для нее эта победа стала третьей на чемпионатах Азии (2014, 2028, 2023) в закрытых помещениях.

Отметим, что Элина является бронзовым призером Азиатских игр-2018 в Джакарте (Индонезия) и неоднократной чемпионкой Казахстана в беге на 400 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011374-amazonka-zateryalas-v-dzhunglyah-legkoatletka-elina-mihina-pokazala-snimki-iz-tailanda/