Казахстанцы придумали новый вид спорта и привлекли внимание Шакила О’Нила

Игра. Кадр из видео: instagram.com/shaq

Казахстанцы придумали новый вид спорта - Batyr Ball. Это смесь баскетбола с борьбой. Видео одного из матчей, снятое в октагоне, появилось в соцсетях и стало вирусным. На него обратил внимание знаменитый американский баскетболист, комментатор, рэпер, актер Шакил О’Нил.

Фрагмент одного из матчей появился в сторис у звезды. Как стало известно, 22 ноября казахстанская ММА провели игру в Batyr Ball в спортивном комплексе в рамках недели Naiza Sport Week, которая проходила в Актобе с 20 по 23 ноября.

В Batyr Ball приняли участие столичные команды TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, мангистауская команда QQB, команда из Алматы DAR TEAM, команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная грепплеров Leg Lock TEAM и актюбинские команды "Еркін күш" и "Көк бөрі".

"В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball, которая будет проходить в октагоне в рамках турниров промоушена Naiza. Я уверен, что она станет мегапопулярной в Казахстане. Мы строим историю нового вида спорта в стране - это симбиоз баскетбола с борьбой.

Игра проходит в формате три на три в одно кольцо. Такого зрелища мир еще не видел. Возможно, в следующем году откроем лигу в Казахстане и чаще будем проводить игру Batyr Ball", - отмечает президент лиги Naiza Нурбек Карабала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1999071-kazahstantsy-pridumali-novyy-vid-sporta-i-privlekli-vnimanie-shakila-onila/