"Фигню не неси по-братски": Хасбик отреагировал на новость о своем миллионном состоянии

Хасбулла Магомедов. Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, назвал заблуждением информацию о том, что за три года он заработал более 2 млн долларов.

21 февраля русская редакция Forbes сообщила, что, по оценкам, за последние три года Хасбулла смог заработать 2,2 млн долларов (около 900 млн тенге по текущему курсу).

Однако блогер из Дагестана с этим не согласился. Под постом в Instagram-аккаунте Forbes "Дагестанский феномен: как Хасбик за три года заработал больше $2 млн" он попросил не вводить людей в заблуждение.

"Админ фигню не неси да по-братски и людей на заблуждения не веди", - написал Хасбулла (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

"Я могу аккуратно заявление на вас написать потому что вы тут показывайте на правильный информация для людей", - следом заявил он под постом.

Комментарии Хасбуллы. Скриншот: instagram.com/forbes.russia

Отметим, что дагестанский блогер Хасбулла Магомедов набирать популярность еще в 2019 году. В октябре 2022 года он подписал контракт с UFC.

Кроме того, после заключения контракта, персонажа Магомедова добавили в игру UFC 4. А во внутреннем магазине игры появился набор "Hasbulla Vanity Bundle", а также комплекты одежды с надписями "Hasbulla Magomedov" и "Hasbulla vs Everybody".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010471-fignyu-ne-nesi-po-bratski-hasbik-otreagiroval-na-novost-o-svoem-millionnom-sostoyanii/