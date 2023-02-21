Forbes: Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов

Хасбулла Магомедов. Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy/

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, за три года заработал больше двух млн долларов (около 900 млн тенге по текущему курсу), сообщает Forbes.

Хасбулла Магомедов начал набирать популярность в 2019 году.

Прорыв в карьере Хасбика случился после того, как блогер Асхаб Тамаев решил организовать бой между Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком с аналогичными ростом и весом.

В 2022 году стало известно, что Хасбулла подписал контракт с промоушеном UFC. Он подразумевает посещение Хасбиком турниров этой спортивной организации и пиар.

После заключения контракта, персонажа Магомедова добавили в игру UFC 4. Во внутреннем магазине игры появился набор "Hasbulla Vanity Bundle", а также комплекты одежды с надписями "Hasbulla Magomedov" и "Hasbulla vs Everybody".

По оценке Forbes, за такой короткий срок Магомедов смог заработать минимум $2,2 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010295-forbes-hasbik-za-tri-goda-zarabotal-bolshe-2-mln-dollarov/