Хасбик подписал контракт с UFC

Хасбулла Магомедов. Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy/

Российский блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов на своей странице в Instagram подтвердил подписание контракта с UFC (Ultimate Fighting Champhionship), передает NUR.KZ.

При этом Хасбик отметил, что условия соглашения будут обнародованы позже. Также он с благодарностью обратился к ряду людей, среди которых экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Друзья, слухи по поводу UFC - это правда. Я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо промоушену и Дане Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то, что открыл нам всем путь. Спасибо Сурхаю за помощь с контрактом. Спасибо брату Курбану и Джастину",- написал Магомедов.

Добавим, что Хасбулла Магомедов имеет рост 93 сантиметра и вес 18 килограммов. На блогера подписано свыше 3 миллионов человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992741-hasbik-podpisal-kontrakt-s-ufc/