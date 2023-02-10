Самая сексуальная спортсменка мира опубликовала фото из тренажерного зала

Алиса Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd/

Представительница сборной Германии в беге на 400 метров Алиса Шмидт на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фотографию из тренажерного зала, передает NUR.KZ.

24-летняя легкоатлетка выложила селфи из зала. "Все приходит к тебе в нужный момент. Будьте терпеливы и благодарны", - подписала пост в Instagram Шмидт.

В прошлом году Алиса в составе женской сборной Германии (командная эстафета 4 по 400 метров) выступила на чемпионате Европы по легкой атлетике, где ее команда заняла пятое место.

В 2019 году Алиса в составе сборной Германии стала серебряным призером чемпионата Европы (в командной эстафете 4 на 400 м).

Ранее австралийское издание Busted Coveragе признало Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008945-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-opublikovala-foto-iz-trenazhernogo-zala/