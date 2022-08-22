Самая сексуальная спортсменка мира выступила на чемпионате Европы

Алиса Шмидт. Фото: Sportfotografie/Stefan Mayer

Немецкая спортсменка Алиса Шмидт опубликовала фотографии с чемпионата Европы-2022 по летним видам спорта, который прошел в Мюнхене (Германия), передает NUR.KZ.

Самая сексуальная спортсменка мира показала снимки в обтягивающем костюме, сделанные во время соревнований.

"Спасибо Мюнхен, ты был великолепен!", - подписала пост в Instagram Шмидт.

Отметим, что Алиса выступила в составе Германии в эстафете 4 по 400 метров. Команда Шмидт успешно прошла до финального забега, где заняла итоговое пятое место.

В 2019 году на этой же дистанции Алиса Шмидт в составе сборной Германии стала серебряным призером чемпионата Европы.

Напомним, что ранее австралийское издание Busted Coveragе признало Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1984297-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-vystupila-na-chempionate-evropy/