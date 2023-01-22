Команда Казахстана по шорт-треку выиграла еще одну медаль на Универсиаде-2023

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку остановилась в шаге от победы в эстафете на 5000 метров на зимней Универсиаде-2023 в американском городе Лейк-Плэсид, передает NUR.KZ.

Наши соотечественники заняли второе место (7:12.409), уступив золото сборной Южной Кореи (7:10.689). Тройку призеров замкнула команда Нидерландов (7:12.450).

Честь Казахстана на дистанции 5000 метров защищали Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко.

Эта награда стала девятой в копилке нашей сборной на зимней Универсиаде-2023 в США. Ранее команда Казахстана по шорт-треку взяла серебро в смешанной эстафете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006299-komanda-kazahstana-po-short-treku-vyigrala-esche-odnu-medal-na-universiade-2023/