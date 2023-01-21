Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" Универсиады-2023

Сборная Казахстана по шорт-треку. Фото: Пресс-служба Федерации

Сборная Казахстана по шорт-треку отметилась серебряной медалью зимней Универсиады-2023, которая в эти дни проходит в американском Лейк-Плэсиде, передает NUR.KZ.

Казахстанские спортсмены финишировали вторыми в смешанной эстафете (2000 метров). Нашу страну в этом виде соревновательной программы представили Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов, Алишер Абулкатимов, Яна Хан, Малика Ермек и Алина Ажгалиева.

Первое место осталось за Францией. Японцы показали третий результат.

Ранее Данил Васильев завоевал "золото" по прыжкам на лыжах с трамплина, Вадим Куралес также принес Казахстану "золото" по биатлону. Биатлонисты Бекентай Турлубеков и Александр Мухин завоевали для страны еще две медали - "золото" и "бронзу". Лыжницы стали третьими в эстафете.

Отметим, Универсиада завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006237-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-zavoevala-serebro-universiady-2023/