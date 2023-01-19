Бойца Артема Резникова ограбили в Таиланде

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заявил, что его ограбили на отдыхе в Пхукете (Таиланд). Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Артема, неизвестные залезли в виллу и забрали оттуда 7 тысяч долларов.

"Доброе утро на Пхукете! Залезли в виллу и пока мы спали нас ограбили. 7000$ забрали. Хорошо, хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых...", - написал Резников в Stories.

Instagram stories бойца Артема Резникова. Фото: instagram.com/artem.rez/

Напомним, что не так давно Артем Резников вышел в финал Гран-при АСА в легком весе, победив в полуфинале россиянина Андрея Кошкина. Теперь в решающем бою казахстанский боец встретится с Эдуардом Вартаняном из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006039-boytsa-artema-reznikova-ograbili-v-tailande/