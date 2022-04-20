Сабина Алтынбекова намекнула на возобновление карьеры

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram намекнула на возобновление карьеры, передает NUR.KZ.

Сабина в соцсетях анонсировала свое возвращение в большой спорт. "Скоро буду радовать вас спортивными фотографиями и не только", - подписала пост Алтынбекова.

Напомним, что 25-летняя спортсменка не выступала с 2020 года. Последней ее командой была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого Сабина Алтынбекова долгое время защищала честь волейбольного клуба "Алматы".

В конце 2020 года Сабина вышла замуж за Саята Салманулы. В октябре 2021 года Алтынбекова родила сына.

При этом волейболистка неоднократно заявляла, что не намерена завершать карьеру. Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965944-sabina-altynbekova-nameknula-na-vozobnovlenie-karery/