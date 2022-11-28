Джорджина Родригес опубликовала снимки в необычном платье

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Невеста нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес похвасталась пышными формами в необычном платье, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Джорджина опубликовала фотографии из Лас-Вегаса (штат Невада, США). На этих снимках она позирует в оригинальном платье.

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2016 году. Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

В апреле текущего года у пары родились близнецы, но один из них скончался после рождения. Выжившую девочку назвали Белла Эcмеральда.

Также у Криштиану Роналду есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Маттео.

В данный момент Криштиану вместе со сборной Португалии находится в Катаре на чемпионате мира-2022 по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1999276-dzhordzhina-rodriges-opublikovala-snimki-v-neobychnom-plate/