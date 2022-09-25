Джорджина Родригес сфотографировалась на ринге в коротком топике

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Возлюбленная нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Джорджина выложила в Instagram снимки из боксерского ринга в коротком черном топике.

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2016 году. Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

В апреле текущего года у пары родились близнецы (мальчик и девочка), но мальчик скончался сразу после рождения. Девочка выжила, ее назвали Белла Эcмеральда.

Также у португальского футболиста есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Маттео.

На Instagram-страницу Джорджины подписаны свыше 39 миллионов пользователей. Родригес частенько появляется на различных светских мероприятиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989497-dzhordzhina-rodriges-sfotografirovalas-na-ringe-v-korotkom-topike/