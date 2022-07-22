Чемпионка "Уимблдона" Елена Рыбакина показала снимки, сделанные в Лондоне

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Победительница Уимблдонского турнира 2022 года, 23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выложила новый пост на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

23-летняя теннисистка выложила фотографии, сделанные в Лондоне.

Напомним, что именно в Англии Рыбакина выиграла турнир Большого шлема - "Уимблдон".

Также недавно Елена побывала в Нур-Султане, где продемонстрировала всем чемпионскую "тарелку".

Добавим, что в мировом рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 23-ю позицию. Тренирует казахстанскую теннисистку хорватский специалист Стефано Вуков.

Теннисом Елена начала заниматься в пять лет. Ее любимое покрытие - хард. На счету Рыбакиной уже есть два титула WTA, не считая "Уимблдон": в Хобарте (2020 год) и Бухаресте (2019 год).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1979781-chempionka-uimbldona-elena-rybakina-pokazala-snimki-sdelannye-v-londone/