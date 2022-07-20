Теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фото в купальнике

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выложила фотографию в купальнике на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
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Снимок был сделан в Палермо (Италия), где 27-летняя спортсменка выступает на турнире WTA.
Вчера Юлия успешно стартовала в женском одиночном разряде, победив в двух сетах австралийку Джейми Форлис со счетом 6:3, 6:1.
Послезавтра Путинцевой предстоит провести поединок против француженки Диан Парри.
Напомним, что в мировом рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 39-е место. На прошлой неделе казахстанская теннисистка дошла до полуфинала на турнире в Будапеште (Венгрия).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1979296-tennisistka-yuliya-putintseva-opublikovala-foto-v-kupalnike/