Теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фото в купальнике

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выложила фотографию в купальнике на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

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Снимок был сделан в Палермо (Италия), где 27-летняя спортсменка выступает на турнире WTA.

Вчера Юлия успешно стартовала в женском одиночном разряде, победив в двух сетах австралийку Джейми Форлис со счетом 6:3, 6:1.

Послезавтра Путинцевой предстоит провести поединок против француженки Диан Парри.

Напомним, что в мировом рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 39-е место. На прошлой неделе казахстанская теннисистка дошла до полуфинала на турнире в Будапеште (Венгрия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1979296-tennisistka-yuliya-putintseva-opublikovala-foto-v-kupalnike/