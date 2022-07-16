Юлия Путинцева проиграла в полуфинале турнира в Будапеште

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-я ракетка мира) не смогла пробиться в финал турнира серии WTA 250 Hungarian Grand Prix в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В полуфинале одиночного разряда Юлия уступила представительнице Сербии Александре Крунич (105-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 2:6.

На корте теннисистки провели один час и 16 минут. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и не реализовала семь брейк-поинтов.

Таким образом, казахстанская спортсменка не смогла защитить титул в Будапеште.

В финале Александра Крунич встретится с победителем пары Бернарда Пера (США) - Анна Бондарь (Венгрия).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978821-yuliya-putintseva-proigrala-v-polufinale-turnira-v-budapeshte/