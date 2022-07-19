Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Палермо

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (39-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире категории WTA в итальянском городе Палермо, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Юлия победила австралийку Джейми Форлис (147-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:1.

На корте теннисистки провели один час и 16 минут. За это время Путинцева сделала один эйса и реализовала шесть брейк-поинтов из 13.

За выход в четвертьфинал Юлия Путинцева встретится с победителем пары Лорен Дэвис (США) - Диан Парри (Франция).

Отметим, что Путинцева является единственной представительницей Казахстана на турнире в Палермо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979227-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-palermo/