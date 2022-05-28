Джорджина Родригес посетила премьеру фильма "Элвис" в Каннах

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес совершила первый светский выход после смерти новорожденного сына и рождении дочери, передает NUR.KZ.

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28-летняя светская львица посетила премьеру фильма "Элвис" (биографический фильм об Элвисе Пресли) в рамках Каннского кинофестиваля.

Помимо Родригес на красной дорожке появились известные модели Адриана Лима, Белла Хадид и другие.

Отметим, что это первый светский выход Джорджины после смерти новорожденного сына.

В апреле Роналду и Родригес пережили потерю. Пара готовилась к рождению близнецов, однако их сын умер во время родов. К счастью, их дочь, которую назвали Белла Эсмеральда, выжила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1971451-dzhordzhina-rodriges-posetila-premeru-filma-elvis-v-kannah/