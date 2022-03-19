"Всем бы такую девушку, как я": боксерша Ангелина Лукас выложила новые снимки

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997/

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Спортсменка выложила новые снимки, подписав их: "Эх, всем бы такую девушку, как я".

В комментариях подписчики восхитились красотой Ангелины. "Это точно", "Умеешь подчеркнуть свою сексуальность!", "Шикарная", "Ты просто конфетка" - пишут пользователи.

Отметим, что Ангелина является трехкратной чемпионкой Казахстана по боксу.

С недавних пор она начала выступать в профессионалах. В дебютном бою на профи-ринге Лукас победила украинку Светлану Василевскую.

Не так давно Ангелина Лукас выложила снимки с фотосессии в боксерском стиле. На Instagram-аккаунт спортсменки подписаны свыше 800 тыс. пользователей.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961590-vsem-by-takuyu-devushku-kak-ya-boksersha-angelina-lukas-vylozhila-novye-snimki/