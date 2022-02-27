Ангелина Лукас опубликовала снимки с фотосессии в боксерском стиле

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Трехкратная чемпионка Казахстана по боксу Ангелина Лукас поделилась яркими фотографиями в Instagram, передает NUR.KZ.

Ангелина на своей странице в Instagram выложила снимки с фотосессии в боксерском стиле, подписав пост: "Я посвятила жизнь боксу. И собираюсь идти до конца!".

Напомним, что в прошлом году Лукас перешла в профессиональный бокс. В дебютном бою она победила украинку Светлану Василевскую.

В любителях Ангелина трижды становилась чемпионкой Казахстана. Также она является мастером спорта РК международного класса.

Ангелина Лукас активно ведет свой Instagram. На ее страницу подписаны свыше 850 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958230-sobirayus-idti-do-kontsa-angelina-lukas-opublikovala-snimki-c-bokserskoy-fotosessii/