Что нужно знать о спорте: мифы и правда

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Часто люди, начиная заниматься спортом, руководствуются установками, которые выглядят логично, но не соответствуют истине. NUR.KZ разобрался в распространенных утверждениях о спорте и выяснил, где кроется правда, а где – миф.

Утверждение №1: жир сжигается через 30 минут тренировки.

Вердикт: миф.

Во время тренировок организм использует как жиры, так и углеводы. В зависимости от интенсивности упражнений меняется их процентное содержание, передает Lanserhof. К примеру, бег трусцой сжигает и жиры и углеводы с самого начала. Просто процент сжигания углеводов в начале тренировки выше, а чем дольше пробежка, тем меньше используется углеводов. Это и привело к выражению, что жир сжигается через полчаса тренировок.

Утверждение №2: бег вредит коленям.

Вердикт: миф.

Бег и ходьба благоприятно сказываются на здоровье колен, а исследования специалистов показывают, что у тех, кто любит бегать, меньше шансов заболеть остеоартритом колен, пишет The Guardian. Главное – научиться правильно бегать.

Утверждение №3: боль – признак хорошей тренировки.

Вердикт: миф.

Упражнения должны быть стимулирующими и сложными, но не болезненными. Обратитесь к врачу, если вы чувствуете боль во время тренировок, говорится на сайте BLK-Max Hospital.

Утверждение №4: силовые тренировки делают тело женщины подтянутым и красивым.

Вердикт: правда.

Силовая тренировка – лучший способ сжигания жира, пишет тренер Хьюго Ривера на сайте Bodybuilding.com. По эффективности уменьшения процента жира в организме ни один другой вид физической нагрузки не сравнится с тренировкой, в которой используется утяжеление. Кроме того, силовая тренировка повышает уровень метаболизма.

Утверждение №5: есть до и после тренировки нельзя.

Вердикт: частично правда.

Перед тренировкой лучше не есть, так как будет тяжело заниматься. Но и выполнение упражнений на голодный желудок может привести к обмороку, тошноте и головокружению. Поэтому, как передает Healthline, лучше поесть за 1,5-2 часа до тренировки. После упражнений, через полчаса или час, пища с высоким содержанием белка будет тоже кстати.

Утверждение №6: ежедневные тренировки – самые эффективные.

Вердикт: миф.

Результаты многочисленных исследований показывают, что при правильно подобранной программе тренировок, соблюдении техники упражнений нет разницы, сколько раз в неделю человек занимается спортом. Поскольку эффект будет одинаковым, пишет Men's life.

Ранее врач-терапевт Евгения Брюшинина рассказала, какие занятия спортом могут навредить здоровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1950952-chto-nuzhno-znat-o-sporte-mify-i-pravda/