Мужская команда Казахстана по каратэ взяла бронзу чемпионата мира

Нурканат Ажиканов. Фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

Мужская команда Казахстана завоевала бронзу на проходящем в ОАЭ чемпионате мира по каратэ, передает NUR.KZ.

Наши спортсмены взяли бронзу в дисциплине кумитэ. В матче за третье место казахстанские каратисты одолели команду Турции. Счет - 3:1.

Вклад в успех внесли Игорь Чехмарев, Данияр Юлдашев, Бейбарыс Жанбыр, Нурканат Ажиканов и Нурнияз Елдашев.

Напомним, что ранее Нурканат Ажиканов взял бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг. Также бронзовой наградой отметилась Софья Берульцева (до 68 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943371-muzhskaya-komanda-kazahstana-po-karate-vzyala-bronzu-chempionata-mira/