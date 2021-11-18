Казахстанские лучники стали серебряными призерами чемпионата Азии

Иллюстративное фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионата Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Мужская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука смогла пробиться в финал турнира. В решающем поединке наша национальная дружина в лице Сергея Христича, Акбарали Карабаева и Андрея Тютюна уступила команде Южной Кореи с разницей в одно очко - 235:236.

Таким образом, наши лучники взяли серебро континентального первенства.

Напомним, что это вторая медаль Казахстана на чемпионате Азии-2021. Вчера женская команда завоевала бронзу в стрельбе из классического лука.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942818-kazahstanskie-luchniki-stali-serebryanymi-prizerami-chempionata-azii/