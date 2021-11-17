Женская команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзу чемпионата Азии

Иллюстративное фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстан выиграл первую медаль на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангладеш, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука.

Наша национальная команда в лице Роксаны Юнусовой, Виктории Лян и Дианы Макарчук в матче за третье место победила сборную Индии со счетом 220:208.

В мужских состязаниях Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай не сумели завоевать медаль, уступив команде Бангладеш со счетом 2:6.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942636-zhenskaya-komanda-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-zavoevala-bronzu-chempionata-azii/