Тхэквондистка Жансель Дениз взяла бронзу на международном турнире во Франции

Жансель Дениз. Фото: olympic.kz

Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Жансель Дениз завоевала бронзу на прошедшем в Париже (Франция) международном турнире по тхэквондо (WT) "French ECOpen 2021", передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Дениз заняла третье место в весовой категории до 73 кг. В полуфинале казахстанка уступила спортсменке из Германии со счетом 16:23. Таким образом, Жансель стала бронзовым призером.

Отметим, что всего в открытом чемпионате класса G-1 "French ECOpen 2021" приняли участие свыше 450 спортсменов из разных стран мира.

Напомним, что не так давно Жансель Дениз в составе сборной Казахстана выиграла международный турнир в Пакистане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942286-thekvondistka-zhansel-deniz-vzyala-bronzu-na-mezhdunarodnom-turnire-vo-frantsii/