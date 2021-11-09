Женская сборная Казахстана по тхэквондо выиграла международный турнир в Пакистане

Женская сборная Казахстана по тхэквондо. Фото: facebook.com/caniz12

Женская сборная Казахстана по тхэквондо заняла первое место в общем зачете международного турнира "2021 COAS Pakistan Open Taekwondo Championships", передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Турнир класса G-1 прошел в столице Пакистана Исламабаде. По итогам соревнований казахстанские тхэквондистки завоевали шесть золотых и одну серебряную медали.

Чемпионками стали Айдана Едильбаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Жадыра Хайруллина (до 62 кг), Нурай Хусайнова (до 67 кг), Жансель Дениз (до 73 кг) и Айгуль Елубай (свыше 73 кг). Второе место заняла Диана Абсенова (до 62 кг).

Стоит отметить, что лучшей спортсменкой турнира была признана Жансель Дениз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941378-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-thekvondo-vyigrala-mezhdunarodnyy-turnir-v-pakistane/