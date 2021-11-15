Казахстанская чемпионка по джиу-джитсу рассказала о сладкой мотивации

Молдир Мекенбаева. Фото: instagram.com/mekenbayeva

Новоиспеченная чемпионка мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаева поделилась секретом мотивации со своими подписчиками в Instagram, сообщает NUR.KZ.

Тяжелая работа, по словам Молдир, должна обязательно вознаграждаться.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

У самой спортсменки таким вознаграждением стало мороженое.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

В школе на него приходилось зарабатывать пятерками, за которые папа давал деньги.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

Но при этом мама ставила жесткий ультиматум: или все можно с пятерками, или ничего нельзя с четверками.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

К окончанию школы Молдир увлеклась джиу-джитсу. Занятием им стало вознаграждением за хорошую учебу.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

И снова мама поставила условие: если не пропускаешь тренировки, то будешь получать деньги на поездки на соревнования.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

Кроме мороженого и денег на поездки были и другие мотивы, но эти играли свою роль.

Молдир Мекенбаева и ее мотивация. Скриншот: instagram.com/mekenbayeva

Напомним, Молдир Мекенбаева завоевала золотую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ). Она стала лучшей в весовой категории до 52 кг в разделе не-ваза. Тем самым Молдир стала двукратной чемпионкой мира. По ходу турнира казахстанка не отдала ни одного балла, победив спортсменок из Кореи, Филиппин и Вьетнама.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942260-kazahstanskaya-chempionka-po-dzhiu-dzhitsu-rasskazala-o-sladkoy-motivatsii/