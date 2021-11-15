Молдир Мекенбаева стала двукратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

Молдир Мекенбаева. Фото: instagram.com/mekenbayeva/

Казахстанская спортcменка Молдир Мекенбаева завоевала золотую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Она стала лучшей в весовой категории до 52 кг в разделе не-ваза. Тем самым Молдир стала двукратной чемпионкой мира. По ходу турнира казахстанка не отдала ни одного балла, победив спортсменок из Кореи, Филиппин и Вьетнама.

Отметим, что Мекенбаева также первая джитсерша из Казахстана, которая получила черный пояс.

"Взяв на себя ответственность еще несколько лет назад, была первопроходцем в джиу-джитсу, пропагандируя спорт в массы. А также была одним из немногих, кто внес большой вклад в развитие этого спорта в нашей стране" - написала Молдир в Instagram.

Молдир активно ведет свою страницу в Instagram, на которую подписаны свыше 200 тыс. пользователей. Она часто делиться впечатлениями о соревнованиях и дает советы своим подписчикам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942179-moldir-mekenbaeva-stala-dvukratnoy-chempionkoy-mira-po-dzhiu-dzhitsu/