Нападающий "Ордабасы" о новом фильме Marvel: Гомосятина изо всех щелей

Дмитрий Хлебас. Фото: instagram.com/dmytriymonakh

Украинский нападающий "Ордабасы" написал негативный отзыв о новом фильме "Вечные" производства компании Marvel, сообщает NUR.KZ.

"Фильм "Вечные". Не рекомендую идти. Один из богов Вечных будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал", - написал футболист в сторис.

Дмитрий Хлебас о новом фильме "Вечные". Фото: sportkp.ru

Напомним, украинец перешел в "Ордабасы" в начале августа. Он провел за шымкентцев 8 игр и отметился в них одним голом.

До этого Хлебас играл в украинской премьер-лиге за "Колос" и "Десну".

Также напомним, ранее другой украинский игрок киевского "Динамо" Артем Беседин выступил против геев.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941676-napadayuschiy-ordabasy-o-novom-filme-marvel-gomosyatina-izo-vseh-scheley/