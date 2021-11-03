Два украинских футболиста выступили против геев

Артем Беседин. Фото: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Беседин рассказал о своем негативном отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Lenta.ru.

"Есть мальчики, есть девочки. Все. У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев", — сказал Беседин в интервью ютуб-каналу "отдушивдушу".

Украинца возмутило количество представителей ЛГБТ-сообщества в Испании, где он восстанавливался от травмы.

"У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку. Я не могу на это смотреть", — рассказал футболист.

Ранее бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко предупредил, что некоторые представители нетрадиционной сексуальной ориентации размножаются.

Богдан Бутко. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

«Они берут мать, вдвоем берут сперму и получается ребенок. Мир катится непонятно к чему", — заявил Бутко, который счел подобное угрозой.

Он также признался, что не воспринимает геев и мог бы ударить по лицу одноклубника, если бы заметил, что у того возникла на него эрекция.

Бутко добавил, что не стал бы жать руку партнеру по команде, если бы тот был открытым геем. По словам футболиста, за свою карьеру он не сталкивался с такими игроками, но у некоторых был странности в поведении. Они выражались в повышенном интересе к мужским обнаженным телам в душевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940226-dva-ukrainskih-futbolista-vystupili-protiv-geev/