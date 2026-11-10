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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Где в Казахстане заменили 50-летние теплосети и как пройдет зима, рассказал глава Минэнерго

    Опубликовано:

    Министерство энергетики РК
    Фото: Министерство энергетики РК

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о прохождении отопительного сезона, запасах угля и замене изношенных теплосетей в городах страны.

    По данным ведомства, финансирование ремонтной кампании в этом году увеличили на 27%. Энергетики уже отремонтировали 8 энергоблоков, 49 котлов, 37 турбин, более 17 тыс. км линий электропередачи и 377 км теплотрасс. Благодаря этому износ электростанций снизился до 52%, а тепловых сетей — до 48%.

    "Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, все потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Оставшиеся ремонтные работы проводятся на резервном оборудовании и не влияют на подачу тепла. В сравнении с прошлым годом количество технологических нарушений снизилось в среднем на 6%, а по электростанциям — на 8%", — сообщил Ерлан Аккенженов.

    Ерлан Аккенженов
    Ерлан Аккенженов. Фото: Министерство энергетики РК

    На складах самих ТЭЦ и ГРЭС накоплены 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута, что полностью соответствует нормативам. В регионы также отгружаются 255 тыс. тонн социального мазута, а общая дебиторская задолженность перед станциями снижена на 11% — до 72 млрд тенге. Отдельно министр поручил не допустить дефицита угля для частного сектора.

    "План потребности населения и коммунально-бытового сектора в угле на текущий сезон составляет 7,3 млн тонн. На сегодня регионами заготовлены 4,5 млн тонн, или 62%. В этой связи акиматам необходимо обеспечить заготовку угля и принять все меры для исключения предпосылок возникновения искусственного ажиотажа в регионах", — подчеркнул глава Минэнерго РК.

    Кроме того, минувшим летом в рамках Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в городах обновили самые старые участки сетей.

    "В Степногорске выполнена реконструкция 9,5 км тепловой сети, которая находилась в эксплуатации 53 года. В Талдыкоргане обновили 3,5 км основной тепломагистрали города, служившей 46 лет, а в Петропавловске — два участка магистралей 1980 года. В Караганде завершена замена тепломагистрали с износом 81% и линии электропередачи Карагайлы с износом 92%. Во всех проектах использовались современные энергоэффективные трубы отечественного производства", — отметил министр.

    Также в текущем году реконструировали 14 км распределительных электросетей в Астане, к которым подключены свыше 30 тыс. абонентов, и воздушные линии в Западно-Казахстанской области. На всех энергообъектах страны сформирован аварийный запас материалов и дежурят ремонтные бригады.

    Пресс-релизы
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