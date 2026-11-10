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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Три новые истории: LOTO SZ вручила победителям Lexus, BMW и Li L7

    Опубликовано:

    "Сәтті Жұлдыз"
    Фото: "Сәтті Жұлдыз"

    5 ноября в Алматы национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" в рамках быстротиражной лотереи LOTO SZ вручила ключи сразу от трех автомобилей премиум-класса: Lexus ES 250 F Sport Design, BMW 530 xDrive и Li L7 Pro. Их выиграли участники акции "Тройной форсаж".

    По информации организаторов розыгрыша, еще месяц назад Тулеген из Кокшетау, Булат из Актобе и Рифат из Алматы просто покупали лотерейные билеты. Сегодня у каждой из трех семей — новый автомобиль, а у каждого победителя — своя история о том, как удача нашла его.

    Акция "Тройной форсаж" проходила с 1 по 30 октября. За покупку лотерейных билетов участники получали купоны для розыгрыша — всего в нем участвовало 455 620 купонов. Общий призовой фонд акции составил более 166 млн тенге.

    Кроме трех автомобилей, призы получили участники рейтинга топ-100, а обладатель счастливого купона №777777 выиграл 500 000 тенге.

    Обладателей главных призов определили 30 октября в 20:00 в прямом эфире. Ведущие звонили победителям прямо из студии — и у каждого из них этот звонок сложился по-своему.

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    Тулеген, Кокшетау: "Автомобиль останется для семьи"

    Первым ключи получил Тулеген из Кокшетау — обладатель Lexus ES 250 F Sport Design. Во время прямого эфира дозвониться до него не удалось. О выигрыше Тулеген узнал позже и сам перезвонил организаторам.

    На вопрос, что он почувствовал и какие планы на новый автомобиль, победитель ответил коротко:

    "Чувство радости. Автомобиль останется для семьи, будем ездить".

    Булат, Актобе: "Я вообще не рассчитывал"

    BMW 530 xDrive достался Булату из Актобе. Ему тоже не смогли дозвониться во время эфира, а узнав о выигрыше, он несколько раз переспросил, правда ли это.

    "Был занят домашними делами. Звонили — не ответил, а потом написали, что вы выиграли BMW. Я ответил: "Спасибо". Сперва не поверил, а потом уже начал понимать, что выиграл автомобиль", — рассказал Булат.

    Не поверила сразу и его супруга: просила мужа уточнить, перезвонить и еще раз спросить, точно ли это правда.

    — Вы хотели выиграть именно BMW или другой автомобиль?

    — Я вообще, честно говоря, не рассчитывал. Приятная неожиданность. Оставим для себя, для семьи.

    "Сәтті Жұлдыз"
    Фото: "Сәтті Жұлдыз"

    Рифат, Алматы: "Я конкретно его хотел — и выиграл"

    Третьим победителем стал Рифат из Алматы — обладатель Li L7 Pro. Он единственный из троих ответил на звонок прямо в прямом эфире — и удивил ведущих невозмутимостью. Узнав о выигрыше, Рифат спокойно ответил: "Ну да, спасибо".

    На вручении он признался, что за этим спокойствием скрывались совсем другие эмоции:

    "Чувствую радость, очень приятно. Я конкретно его хотел — и выиграл. Спасибо организации. До сих пор не верится", - сказал он.

    После официальной части победители вместе с ведущими прошли к автомобилям: там им торжественно вручили ключи и провели фотосессию.

    Следующим может стать любой

    Истории Тулегена, Булата и Рифата показывают: удача может постучаться в дверь, даже когда пропускаешь звонок или занят домашними делами. И новый шанс уже есть.

    В ноябре LOTO SZ разыгрывает квартиру в Алматы, денежный эквивалент приза — 40 000 000 тенге. За покупки участникам выдаются купоны, и каждый из них может стать выигрышным. Подробности акции можно узнать на сайте. Верьте в удачу — все случается.

    *На правах PR

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