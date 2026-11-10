Тележки для эвакуации и штрафы: как в МЧС решают проблему проезда спецтехники во дворы Астаны

На брифинге в правительстве у главы МЧС спросили, как в Астане решается вопрос с заставленными парковками, когда во двор нужно проехать пожарной машине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Такие проблемы были, и до сих пор встречаются. Но наши пожарные и спасатели стараются не терять ни секунды. В пожарных подразделениях есть специальные тележки для эвакуации автомобилей.

Мы проработали поправки, которые касаются свободного проезда и выделения мест для спецтранспорта. Мы работаем совместно с МВД. В таких случаях применяются административные штрафы. Во время подворовых обходов в отопительный сезон мы работаем с ОСИ и КСК, проводим встречи с жильцами и объясняем, что нельзя перекрывать проезды и подъезды к домам", - сообщил глава МЧС Мурат Муханов.

Напомним, в апреле широкий резонанс вызвала трагедия в Астане. В ночь на 12 апреля в столичном районе Есиль по улице Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома. Тогда были эвакуированы 20 человек, но в квартире были найдены тела трех несовершеннолетних детей. Кроме того, одну женщину госпитализировали с ожогами.

Сообщалось, что авто перекрыло проезд к горящему зданию.

Позже депутат Олжас Куспеков предложил ввести пожарные коридоры возле домов, а также разрешить спасателям убирать и повреждать мешающие авто.

После того, как прозвучало это предложение, в МЧС пояснили, почему пожарные в Астане не стали таранить машины. Было заявлено, что "автомобиль не блокировал проезд критически" и был убран в кратчайшие сроки.

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