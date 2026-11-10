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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Жители Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия света: на инцидент отреагировал глава Минэнерго

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Лампочка
    Лампочка. Фото: Europa Press/Getty Images

    На брифинге в правительстве глава Минэнерго прокомментировал выход граждан на улицы в Актау из-за перебоев с электричеством в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

    Ранее мы писали, что в Актау жители перекрыли дорогу между 19А и 20-м микрорайонами. Причиной недовольства людей стало отсутствие электричества, которого, по словам горожан, нет уже почти сутки, а также отопления и горячей воды.

    Ерлан Аккенженов рассказал, что из-за дождей участок, где произошел обрыв, затопило.

    "Действительно, такой случай был. Мне он известен, я разговаривал с акимом и города, и области. Вопрос был в том, что в Актау шли дожди, произошел обрыв высоковольтного провода. Из-за затопленности участка был затруднен доступ к порванному высоковольтному проводу, привезли новый, заменили, в срочном порядке авария устранена.

    Насчет ответственности, я думаю, наверное, акимат области рассмотрит, чья была ответственность, кто занимался обслуживанием данного участка, какая организация", - сообщил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

    Министра спросили, кто будет компенсировать сгоревшие холодильники и другую технику в домах.

    "Я советую всем жителям, которые пострадали, обращаться в акимат. Я просто хочу сказать коллегам, чтобы вы понимали, где разграничение есть ответственности. Высоковольтные линии 220-500 кВ находятся в ведении Министерства энергетики. 110 кВ линии и далее 35 и понижающие до 0,4 находятся в ведении местных исполнительных органов, к которым относятся и региональные электрические компании. Вот такое у нас четкое разграничение есть.

    Поэтому если вы обратите внимание, сегодня со мной присутствует глава АО "Системный оператор". Из-за того, что как раз-таки линии 220-500 кВ относятся к нам, мы здесь все и присутствуем. Вопросы же регионального энергоснабжения, они относятся к регионам, к местным исполнительным органам", - добавил министр.

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