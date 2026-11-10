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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Жители Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия света, отопления и горячей воды (видео)

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Жители Актау перекрыли дорогу
    Жители Актау перекрыли дорогу. Фото: Lada.kz

    Жители двух микрорайонов Актау перекрыли проезд после длительного отключения коммунальных услуг. В пяти домах до сих пор нет электричества, передает Lada.kz.

    В Актау жители перекрыли дорогу между 19А и 20-м микрорайонами. Причиной недовольства людей стало отсутствие электричества, которого, по словам горожан, нет уже почти сутки, а также отопления и горячей воды.

    Жители перекрыли на дорогу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме и добиться реакции ответственных служб.

    На опубликованных кадрах видно, что движение остановилось. Среди машин, которые не могли проехать, был маршрутный автобус.

    "В квартирах холодно, среди жильцов есть семьи с маленькими детьми. Холодильники не работают, продукты портятся. Мы также опасаемся скачков напряжения при подключении электричества, из-за которых может выйти из строя бытовая техника. Кто возместит нам ущерб в таком случае?

    Отключения происходят не впервые: свет ненадолго появляется, а затем снова пропадает. Мы вынуждены пользоваться обогревателями, из-за чего растут расходы на электричество, но в квартирах все равно холодно.

    Просим акимат и ответственные службы объяснить, когда восстановят подачу электричества, отопления и горячей воды, почему происходят постоянные отключения и какие работы проводятся для устранения аварии. Также просим разъяснить, куда обращаться за компенсацией, если бытовая техника выйдет из строя из-за скачков напряжения. Требуем назвать точные сроки устранения проблемы", - обращаются жители дома №33.

    В ГКП "АУЭС" (Актауское управление электрических сетей) сообщили, что в 20 микрорайоне без электричества остаются пять жилых домов.

    "С момента отключения электроэнергии специалисты аварийной бригады с самого утра непрерывно проводят аварийно-восстановительные работы. Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного дождя на отдельных участках скопилась вода, в результате чего повреждённые кабели оказались под водой.

    Это затрудняет поиск неисправностей и проведение восстановительных работ. В настоящее время назвать точные сроки полного восстановления электроснабжения невозможно", - сообщили в предприятии.

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