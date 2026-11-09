Водителей Астаны предупредили о штрафах на фоне ухудшения погоды: что нужно знать
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Акимат Астаны обратился к водителям столицы с просьбой вовремя заменить летние шины на зимние из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
По информации акимата города, в Астане в связи с ожидаемым ухудшением погоды полиция призвала автомобилистов своевременно заменить летние шины на зимние.
В пресс-службе напомнили, что за использование летней резины в зимний период предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге.
"Согласно требованиям законодательства РК, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и легких грузовиков без зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах.
В Астане похолодание и гололед нередко наступают раньше календарной зимы, поэтому водителям рекомендуют не откладывать замену шин до декабря", - отмечают в акимате.
Департамент полиции Астаны призвал водителей проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров.
Ранее мы писали, что сотни авто на летних шинах развернули на казахстанских трассах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454087-voditeley-astany-predupredili-o-shtrafah-na-fone-uhudsheniya-pogody-chto-nuzhno-znat/
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