Сотни авто на летних шинах развернули на казахстанских трассах (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Акмолинской области на республиканских трассах полицейские развернули более 744 автомобилей на летней резине из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в связи с ухудшением погодных условий сотрудники полиции Акмолинской области работают на республиканских автодорогах в усиленном режиме. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
8-9 ноября на нескольких участках автомобильных дорог региона вводились временные ограничения движения для транспортных средств, оборудованных летними шинами. В частности, ограничения действовали на автодорогах Астана - Щучинск, Астана - Шидерты - Павлодар и Кокшетау - Атбасар.
Кроме того, на отдельных участках республиканских трасс был снижен скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий.
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения полицейские развернули более 744 автомобилей, оборудованных летними шинами, не допустив их дальнейшего движения на республиканских трассах.
Принятые меры направлены на предупреждение аварийных ситуаций и защиту всех участников дорожного движения.
Ранее сотрудники полиции неоднократно предупреждали водителей о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдения мер безопасности в условиях ухудшения погоды. Несмотря на профилактические обращения, некоторые водители продолжали выезжать на трассы на неподготовленных к зимним условиям автомобилях.
Напомним, 8 ноября в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, оснащенных летними шинами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453859-sotni-avto-na-letnih-shinah-razvernuli-na-kazahstanskih-trassah-video/
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