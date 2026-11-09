Сотни авто на летних шинах развернули на казахстанских трассах (видео)

В Акмолинской области на республиканских трассах полицейские развернули более 744 автомобилей на летней резине из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в связи с ухудшением погодных условий сотрудники полиции Акмолинской области работают на республиканских автодорогах в усиленном режиме. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

8-9 ноября на нескольких участках автомобильных дорог региона вводились временные ограничения движения для транспортных средств, оборудованных летними шинами. В частности, ограничения действовали на автодорогах Астана - Щучинск, Астана - Шидерты - Павлодар и Кокшетау - Атбасар.

Кроме того, на отдельных участках республиканских трасс был снижен скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения полицейские развернули более 744 автомобилей, оборудованных летними шинами, не допустив их дальнейшего движения на республиканских трассах.

Принятые меры направлены на предупреждение аварийных ситуаций и защиту всех участников дорожного движения.

Ранее сотрудники полиции неоднократно предупреждали водителей о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдения мер безопасности в условиях ухудшения погоды. Несмотря на профилактические обращения, некоторые водители продолжали выезжать на трассы на неподготовленных к зимним условиям автомобилях.

Напомним, 8 ноября в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, оснащенных летними шинами.

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