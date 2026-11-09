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    Юлия Абрамова
    Журналист

    В РФМШ Алматы после массового отравления учеников сменился директор

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Алматинский филиал РФМШ
    Алматинский филиал РФМШ. Фото: almaty.fizmat.kz

    В РФМШ Алматы, где ранее произошло массовое отравление учеников, назначили нового директора. Им стал Алмаз Кунгожин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу школы.

    "Директором Алматинского филиала Республиканской физико-математической школы назначен Алмаз Мухамбетович Кунгожин, доктор PhD по специальности "Математика". Ранее он обучался в РФМШ.

    Прежний директор Меирбек Меирлан Едигерулы завершил работу в этой должности", - говорится в сообщении.

    Также в пресс-службе рассказали, что Алмаз Кунгожин уже возглавлял школу в 2018-2023 годах, а также в разные годы работал в РФМШ преподавателем, тренером по подготовке к математическим олимпиадам и заместителем директора по профильно-экспериментальной работе.

    С сентября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя Правления НАО "РФМШ".

    Массовое отравление школьников в Алматы

    Ранее мы писали, что десятки учеников Республиканской физико-математической школы Алматы попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. После чего в школе начались проверки.

    В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что госпитализированы 48 учащихся, еще 6 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

    Также Минздрав РК назвал, какие нарушения были выявлены в школе и высказался о принятии мер.

    Позже в полиции заявили, что по данному факту заведено уголовное дело.

    15 октября стало известно, что число госпитализированных учащихся алматинского филиала РФМШ увеличилось до 55. А 22 октября сообщалось, что всех пациентов выписали из больницы.

    Кроме того, в ДСЭК Алматы сообщили новые подробности расследования инцидента в РФМШ - кишечную палочку и стафилококк нашли в ходе проверки.

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