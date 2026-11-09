В РФМШ Алматы после массового отравления учеников сменился директор

В РФМШ Алматы, где ранее произошло массовое отравление учеников, назначили нового директора. Им стал Алмаз Кунгожин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу школы.

"Директором Алматинского филиала Республиканской физико-математической школы назначен Алмаз Мухамбетович Кунгожин, доктор PhD по специальности "Математика". Ранее он обучался в РФМШ.

Прежний директор Меирбек Меирлан Едигерулы завершил работу в этой должности", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что Алмаз Кунгожин уже возглавлял школу в 2018-2023 годах, а также в разные годы работал в РФМШ преподавателем, тренером по подготовке к математическим олимпиадам и заместителем директора по профильно-экспериментальной работе.

С сентября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя Правления НАО "РФМШ".

Массовое отравление школьников в Алматы Ранее мы писали, что десятки учеников Республиканской физико-математической школы Алматы попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. После чего в школе начались проверки. В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что госпитализированы 48 учащихся, еще 6 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением. Также Минздрав РК назвал, какие нарушения были выявлены в школе и высказался о принятии мер. Позже в полиции заявили, что по данному факту заведено уголовное дело. 15 октября стало известно, что число госпитализированных учащихся алматинского филиала РФМШ увеличилось до 55. А 22 октября сообщалось, что всех пациентов выписали из больницы. Кроме того, в ДСЭК Алматы сообщили новые подробности расследования инцидента в РФМШ - кишечную палочку и стафилококк нашли в ходе проверки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.