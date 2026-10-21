"Коммуналку оплачиваем сами": депутат рассказал об условиях проживания в квартирах для членов Курултая

Депутат Наурыз Сайлаубай в кулуарах Курултая раскрыл некоторые подробности проживания народных избранников в служебном жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

Наурыз Сайлаубай признался журналистам, что у него нет собственной квартиры в Астане, поэтому он проживает в служебном жилье для депутатов Курултая.

"Коммунальные расходы оплачиваем сами - эти расходы не покрывает государство. Зимой примерно выходило 45 - 60 тыс. тенге. Это не только комуслуги, но и интернет, паркинг", - признался депутат.

Сайлаубай напомнил, что до избрания в Курултай он также был одним из депутатов мажилиса парламента РК. По его словам, в то время ему также предоставили служебное жилье - трехкомнатную квартиру, где он проживал с семьей.

Когда двухпалатный парламент страны распустили и его полномочия как депутата мажилиса подошли к концу, он освободил то жилье.

"Там у каждой вещи и предмета есть свой номер инвентаризационный - будь то телевизор, кровать, шкаф и так далее. При порче имущества нужно возмещать ущерб, так как это государственное имущество", - подчеркнул Наурыз Сайлаубай.

Ранее Сайлаубай ответил на вопрос о том, могут ли народные избранники отказаться от льгот на фоне дефицита бюджета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.