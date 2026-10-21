Могут ли депутаты Курултая отказаться от льгот и привилегий из-за дефицита бюджета в Казахстане
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Депутат Наурыз Сайлаубай в кулуарах Курултая ответил на вопрос о том, могут ли народные избранники отказаться от льгот, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что иногородним депутатам положены служебное жилье, а также служебный автотранспорт. Представители СМИ поинтересовались, могут ли депутаты отказаться от своих льгот и привилегий на фоне дефицита бюджета и пересмотра пособий.
"Я не получаю никаких пособий. Среди 145-ти избранных депутатов есть те, кто ранее проживал в других городах, в регионах. У них в Астане может и не быть жилья. Служебное жилье в ЖК "Нурсая" предоставляется, чтобы им близко к работе", - сказал Наурыз Сайлаубай.
По его словам, нет дополнительных расходов, связанных и со служебными автомобилями.
"Автомобили у нас используются только для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Они там не ждут нас: вызываете, добираетесь до места и потом отпускаете. Думаю, там таких расходов нет дополнительных", - считает он.
Ранее представители СМИ постарались выяснить, будут ли у депутатов однопалатного Курултая служебные машины и положены ли им водители. В пресс-службе Курултая уточнили, что при необходимости депутаты могут запрашивать транспорт.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2445642-mogut-li-deputaty-kurultaya-otkazatsya-ot-lgot-i-privilegiy-iz-za-deficita-byudzheta-v-kazahstane/
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