"Открываем аукцион?": казахстанка поймала очки Шакиры на концерте в Бишкеке (видео)
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Казахстанка, посетившая концерт колумбийской певицы Шакиры в Бишкеке, поймала очки артистки, которые та кинула зрительному залу, передает NUR.KZ.
Казахстанка под ником nazifat_04 опубликовала reels в Instagram, в котором рассказала, что поймала очки Шакиры на концерте в Бишкеке.
Певица кинула очки в зрительный зал во время выступления.
"Вероятность, что Шакира подарит мне свои очки ничтожно мала, но никогда не равна нулю", - написала девушка.
В следующем видео казахстанка сняла обзор на очки певицы.
"Делаем обзор на легендарные очки Шакиры, которые я поймала на концерте. Это просто не передать словами... эмоции.... Но в целом... Они не прям такие дорогие, мне кажется.
Как вы думаете, открываем ли мы на них аукцион? Начальная ставка - 20 тыс. баксов", - написала она.
В комментариях пользователи отметили, что Шакира часто кидает очки в зрительный зал, таким образом, делая подарок кому-то из зрителей.
"Это очки Vercace. Она щедрая, всегда дарит очки на концерте, а вы не оценили ее подарок", - написали в комментариях.
Многие пользователи также стали убеждать казахстанку не продавать очки от звезды.
"Я бы не продавала. Это память от самой Шакиры и даже если они не дорогие, но смотрятся очень стильно. Оставьте себе", "Я бы оставила на память, на всю жизнь!" - написали комментаторы.
Позже девушка сняла reels, в котором заявила, что не собирается продавать очки и призвала всех отнестись к ситуации с юмором.
Напомним, Шакира выступила с концертом в Бишкеке 18 октября. Мы рассказывали, как он прошел.
Позже певица опубликовала пост в Instagram, в котором призналась в любви Кыргызстану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445440-otkryvaem-aukcion-kazahstanka-poymala-ochki-shakiry-na-koncerte-v-bishkeke-video/
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