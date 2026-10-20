"Открываем аукцион?": казахстанка поймала очки Шакиры на концерте в Бишкеке (видео)

Казахстанка, посетившая концерт колумбийской певицы Шакиры в Бишкеке, поймала очки артистки, которые та кинула зрительному залу, передает NUR.KZ.

Казахстанка под ником nazifat_04 опубликовала reels в Instagram, в котором рассказала, что поймала очки Шакиры на концерте в Бишкеке.

Певица кинула очки в зрительный зал во время выступления.

"Вероятность, что Шакира подарит мне свои очки ничтожно мала, но никогда не равна нулю", - написала девушка.

В следующем видео казахстанка сняла обзор на очки певицы.

"Делаем обзор на легендарные очки Шакиры, которые я поймала на концерте. Это просто не передать словами... эмоции.... Но в целом... Они не прям такие дорогие, мне кажется.

Как вы думаете, открываем ли мы на них аукцион? Начальная ставка - 20 тыс. баксов", - написала она.

В комментариях пользователи отметили, что Шакира часто кидает очки в зрительный зал, таким образом, делая подарок кому-то из зрителей.

"Это очки Vercace. Она щедрая, всегда дарит очки на концерте, а вы не оценили ее подарок", - написали в комментариях.

Многие пользователи также стали убеждать казахстанку не продавать очки от звезды.

"Я бы не продавала. Это память от самой Шакиры и даже если они не дорогие, но смотрятся очень стильно. Оставьте себе", "Я бы оставила на память, на всю жизнь!" - написали комментаторы.

Позже девушка сняла reels, в котором заявила, что не собирается продавать очки и призвала всех отнестись к ситуации с юмором.

Напомним, Шакира выступила с концертом в Бишкеке 18 октября. Мы рассказывали, как он прошел. Позже певица опубликовала пост в Instagram, в котором призналась в любви Кыргызстану.

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