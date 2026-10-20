"Потрясающее шоу": Шакира призналась в любви Кыргызстану после концерта в Бишкеке

Известная колумбийская певица Шакира, выступившая в Бишкеке, опубликовала новый пост в Instagram, в котором призналась в любви Кыргызстану, передает NUR.KZ.

Известная колумбийская певица Шакира опубликовала в Instagram фото и видео с концерта в Бишкеке, который состоялся 18 октября.

В подборке можно найти не только фото и видео с выступления артистки, но также и видео с отзывами зрителей, поделившимися впечатлениями от концерта.

"Полюбила Кыргызстан и его народ! Спасибо за потрясающее шоу!" - написала певица.

Напомним, Шакира выступила с концертом в Бишкеке 18 октября. Мы рассказывали, как он прошел.

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