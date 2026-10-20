Биометрию хотят внедрить в аэропорту Астаны: озвучены сроки

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Недели безопасности ИКАО-2026 в Астане рассказал о планах ввести биометрию в аэропортах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев подтвердил, что проект по внедрению системы биометрии в столичном аэропорту уже запущен.

"У нас сейчас есть проект, который мы разрабатываем с глобальным лидером в этой области - компанией SITA, которая вышла с предложением оснастить большинство аэропортов Казахстана системой регистрации, биометрии и регистрации багажа, чтобы полностью все автоматизировать.

Сейчас мы в рамках ГЧП и в рамках соглашений об инвестициях такой проект разрабатываем", - пояснил он.

По данным Ластаева, согласно дорожной карте компании SITA, в первой половине 2027 года планируется имплементация этой системы и далее программа будет пошагово внедряться во второй половине 2027 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство транспорта вынесло на публичное обсуждение проект о внедрении биометрии пассажиров в Международном аэропорту Астаны.

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