Биометрию пассажиров хотят внедрить в аэропорту Астаны

Министерство транспорта вынесло на публичное обсуждение проект о внедрении биометрии пассажиров в Международном аэропорту Астаны, передает NUR.KZ.

Министерство транспорта опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа "О реализации пилотного проекта по внедрению биометрической аутентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта в аэропорту города Астана".

"Проект направлен на улучшение процесса обслуживания пассажиров в аэропорту Астана.

Внедрение проекта по биометрической аутентификации позволит сократить время обслуживания пассажиров, оптимизировать прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности в аэропорту Астана", - говорится в пояснении к проекту.

Проект доступен для публичного обсуждения до 4 ноября.

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