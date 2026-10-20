Казахстан расширяет авиасообщение с Азией: какие направления могут стать доступнее
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В кулуарах Дворца независимости, где проходит Неделя безопасности ИКАО-2026, вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о планах по открытию новых авиарейсов, передает корреспондент NUR.KZ.
Талгат Ластаев отметил, что у Казахстана есть программа по увеличению авиарейсов в Китай.
"Мы хотим довести на первом этапе до 30 городов Китая полеты из Казахстана. Мы планируем также увеличивать рейсы в Индию, чтобы мы могли осуществлять полеты в 10 городов. Индия - это огромный рынок, который находится недалеко от нас, и это тот рынок, который активно и динамично растет", - пояснил вице-министр.
Параллельно, по его словам, Казахстан увеличивает количество авиарейсов с Турецкой Республикой и Российской Федерацией.
"Есть конкретные направления, конкретные города, есть программа "500+" - это российские города с населением больше 500 тыс. человек, в большей степени приграничные, с которыми у нас должно быть авиационное сообщение", - резюмировал Талгат Ластаев.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане готовятся к запуску прямых рейсов в США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445132-kazahstan-rasshiryaet-aviasoobshchenie-s-aziey-kakie-napravleniya-mogut-stat-dostupnee/
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