Казахстан расширяет авиасообщение с Азией: какие направления могут стать доступнее

В кулуарах Дворца независимости, где проходит Неделя безопасности ИКАО-2026, вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о планах по открытию новых авиарейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев отметил, что у Казахстана есть программа по увеличению авиарейсов в Китай.

"Мы хотим довести на первом этапе до 30 городов Китая полеты из Казахстана. Мы планируем также увеличивать рейсы в Индию, чтобы мы могли осуществлять полеты в 10 городов. Индия - это огромный рынок, который находится недалеко от нас, и это тот рынок, который активно и динамично растет", - пояснил вице-министр.

Параллельно, по его словам, Казахстан увеличивает количество авиарейсов с Турецкой Республикой и Российской Федерацией.

"Есть конкретные направления, конкретные города, есть программа "500+" - это российские города с населением больше 500 тыс. человек, в большей степени приграничные, с которыми у нас должно быть авиационное сообщение", - резюмировал Талгат Ластаев.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане готовятся к запуску прямых рейсов в США.

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