В Казахстане готовятся к запуску прямых рейсов в США: что известно

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Дворца независимости, где проходит Неделя безопасности ИКАО-2026, высказался о запуске прямых авиарейсов в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев напомнил, что буквально несколько недель назад Казахстан посетила группа аудиторов Федерального агентства гражданской авиации Соединенных Штатов Америки.

"Это было порядка 7-8 инспекторов. Они здесь проработали неделю. И на заключительном брифинге была дана достаточно высокая оценка по состоянию и соответствию международным стандартам нашей системы гражданской авиации. Окончательный официальный отчет мы ожидаем в ноябре от Федерального агентства США. И думаем, что до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. То есть, во всяком случае, мы себе ставим такую задачу", - отметил он.

По его словам, также в декабре ожидается поступление борта Dreamliner - этот самолет способен выполнять такие рейсы.

"Для того, чтобы его начать эксплуатировать, необходимо, чтобы на нем наработали определенные часы полетов экипажи, техники. Я думаю, что в течение следующего года, при, скажем так, выполнении всех этих условий, мы ожидаем открытие прямого рейса", - подчеркнул Ластаев.

По его словам, полеты планируют совершать в Нью-Йорк и Астану.

"Рейс достаточно протяженный, но с учетом того, как развиваются отношения между странами, насколько сейчас Казахстан, скажем так, востребован, и с учетом развития инвестиций, экономики этот рейс, я думаю, что будет рентабельным. Понятно, что любой рейс сперва требует накатки, но со временем, однозначно, он будет коммерчески рентабельным", - считает вице-министр.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.