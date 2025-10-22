"Вырулил ситуацию": жителя Астаны наказали за регулирование движения на перекрестке (видео)
Опубликовано:
В Астане привлекли к ответственности мужчину, который из-за неработающего светофора начал регулировать движение на перекрестке, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.
В Instagram-аккаунте Аstana__sergek опубликовали видео от подписчиков с информацией о том, что молодой человек помог не допустить заторов.
"Пересечение Валиханова - Сейфуллина, Астана, парню респект. Не работают светофоры, вырулил всю ситуацию. Побольше таких грамотных, затор был бы ужасным", - сказано в описании к видео.
Однако публикацию прокомментировали и представители полиции Астаны. Там сообщили, что мужчина был оштрафован.
"На пересечении улицы Сейфуллина и улицы Валиханова произошло аварийное отключение светофора. Для обеспечения безопасности и регулирования движения на место направлен наряд патрульной полиции. Молодой человек привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД.
Полиция напоминает, что вмешательство посторонних лиц в процесс регулирования дорожного движения создает угрозу жизни и здоровью участников движения и может привести к аварийным ситуациям", - сообщили в ведомстве.
В сентябре текущего года полиция Астаны собиралась привлечь к ответственности мужчину, который самостоятельно стал регулировать движение на одном из перекрестков после отключения светофоров.
До этого в Актау курьер с желтым воздушным шариком в руке "регулировал" движение на оживленном перекрестке и попал на видео - пост заметили правоохранители.
